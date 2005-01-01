Россияне стали жертвовать по рублю для депутата от КПРФ с низкой зарплатой

Благотворительный фонд «Человечек» открыл сбор средств для депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзи, пожалившейся на низкую зарплату; россияне перечисляют по 1 рублю в помощь парламентарию.

В сообщении на сайте благотворительного фонда из Екатеринбурга говорится, что россияне «всем миром смогут спасти слугу народа». «Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей», – пообещали в фонде.

В общей сложности благотворители хотят собрать 350 тыс. рублей, что равно месячной зарплате депутата. В «ВКонтакте» публикуются отчеты о полученной помощи. На скриншотах видно, что сумма большинства пожертвований составляет 1 рубль или полтора рубля.

К настоящему моменту россияне собрали 1 тыс. 633 рубля в помощь депутату. Сбор средств открыли 28 сентября.

Напомним, Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. Она призналась, что из зарплаты около 380 тыс. рублей у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте». Ганзя посетовала на то, что парламентариям не компенсируют представительские расходы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов.

Позже Вера Ганзя раскритиковала «бессовестную и непорядочную журналистку», которая якобы выдернула из контекста ее жалобы на свою зарплату.