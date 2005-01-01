Депутат от КПРФ пожаловалась на «бессовестную журналистку» после слов о низкой зарплате

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя раскритиковала «бессовестную и непорядочную журналистку», которая якобы выдернула из контекста ее жалобы на недовольство своей зарплатой.

«Был задан вопрос: «Какая у вас зарплата и считаете ли ее справедливой?» Об этом спросила меня бессовестная и непорядочная журналистка, которая потом написала все это», – рассказала депутат НСН.

«Я ответила, что несправедливо, потому что мы не может помогать из наших депутатских фондов обращающимся к нам людям. А их десятки, сотни. Почему-то она решила, что я пожаловалась на нехватку заработной платы. Это просто бессовестно. Это подстава», – возмутилась Ганзя.

Депутат пообещала, что после этого больше не будет общаться с журналистами. «Это бессовестные вруны и лгуны. Так нельзя», – добавила коммунистка.

Ганзя добавила, что ей приходится тратить существенную часть своей зарплаты на помощь малоимущим, а треть от заработной платы уходит в казну КПРФ.

Она рассказала, что у депутатов законодательного собрания есть депутатский фонд, который, например, в Новосибирской области составляет около 2 млн бюджетных средств на каждого депутата. «Подконтрольных, подотчетных, понятное дело, депутат их расходует по согласованию с руководством муниципальных районов. Они проходят через казначейство, все подконтрольно», – подчеркнула Ганзя. По ее словам, депутат в регионе может оказать помощь какой-то школе в случае имеющихся там проблем. Ганзя рассказала, что сама будучи депутатам заксобрания помогала сельской школе провести новую проводку.

У депутатов Госдумы таких фондов нет, посетовала она. «У меня нет никаких источников дохода кроме моей учительской пенсии в 14 тыс. рублей и все. Ну и вот этой зарплаты, которая уходит как раз на все, что я считаю нужным оплатить», – сказала Ганзя.

«Говорить о том, что мы тут жируем – это верх непорядочности. Зарплата огромная, поэтому мы ее и раздаем», – заявила она.

Накануне сообщалось, что Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. Она призналась, что из зарплаты около 380 тыс. рублей у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте».

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов.