Володин оценил идею выделения депутатам средств на представительские расходы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов.

«Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства», – сказал Володин, передает ТАСС.

Председатель Госдумы отметил, что депутат должен добиваться того, чтобы в нацпроекты и госпрограммы были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели. «Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов», – пояснил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на низкий уровень зарплат российских парламентариев. Она призналась, что из зарплаты около 380 тыс. рублей у нее «не остается ничего, одни долги по кредитной карте».