В Белоруссии раскритиковали заявление России о поставках нефтепродуктов

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков прокомментировал высказывания главы российского Минэнерго Александра Новака о целесообразности поставок нефтепродуктов в Белоруссию.

«Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции», – цитирует «Белта» Рыбакова.

По его словам, заявления российской стороны «имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности».

Рыбаков подчеркнул, что белорусская сторона до завершения переговорного процесса не намерена «транслировать в СМИ» свою позицию и аргументы.

Министр энергетики Александр Новак в понедельник заявил, что Москва не считает экономически целесообразной поставку российских нефтепродуктов в Белоруссию.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Россия намерена ограничить с четвертого квартала 2018 года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию.