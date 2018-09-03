Игроки сборной поздравили Черчесова необычным образом

Игроки сборной России по футболу поздравили главного тренера Станислава Черчесова необычным способом.

Футболисты вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, напоминающим фото первого космонавта СССР Юрия Гагарина. Также все игроки надели накладные усы, сообщает Twitter сборной.

Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

В июле Российский футбольный союз продлил контракт с Черчесовым.

Под руководством Черчесова российская сборная впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Тренер возглавляет национальную команду с августа 2016 года.