Дамаск сказал, что мешает завершению кризиса в Сирии

Кризиса в Сирии невозможно завершить из-за вмешательства Вашингтона, потакающего интересам Израиля, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«Сирийский народ и руководство Сирии хотят, чтобы кризис завершился сегодня. Однако это невозможно из-за внешнего вмешательства под руководством США», – заявил министра, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

При этом, по его словам, такое американское вмешательство удовлетворяет интересам Израиля. Его основной задачей, по словам Муаллема, является затягивание кризиса.

На прошлой неделе официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США готовят провокацию с использованием в сирийской провинции Идлиб химического оружия, что станет основанием для нанесения ракетного удара. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, зачем Трамп готовит новый удар по Сирии.