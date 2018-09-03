В российских школах провели уроки лидерства

Победители и финалисты первого сезона Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 1 и 2 сентября посетили школы по всей стране, где выступили с «уроками лидерства», в акции приняли участие более 100 человек.

Кроме того, в дагестанские школы с «уроком лидерства» направились 50 победителей конкурса «Мой Дагестан», завершившегося в Махачкале 30 августа, говорится в сообщении на сайте конкурса «Лидеры России».

Финалисты конкурса «Лидеры России» выступили перед 10-11-классниками и рассказали им о том, как быстро меняется окружающий мир, в каком мире мы сейчас живем и какие навыки и компетенции будут востребованы в будущем. На личном примере и собственном опыте они поделились полезными советами и рассказали о возможностях, которые для современной молодежи предлагают проекты открытой платформы «Россия – страна возможностей».

Координатор акции, победитель конкурса «Лидеры России» Татьяна Дьяконова сказала, что акция преследует две цели. В первую очередь, это возможность для школьников получить некую ролевую модель от людей, имеющих активную жизненную позицию и способных поделиться своими историями успеха. Кроме того, такой формат взаимодействия, продолжила Дьяконова, дает возможность финалистам конкурса выступить перед самой требовательной и в то же время самой благодарной публикой. «Ведь детей сложно обмануть, они дают очень качественную обратную связь по выступлениям. Подготовка к такому роду мероприятий – хорошая возможность для финалистов потренировать свои публичные выступления», – сказала она.

По ее словам, для проведения урока были подготовлены специальные методические рекомендации, которые разрабатывались ведущими специалистами в России. Дьяконова провела урок, на котором рассказала о тех возможностях, которые есть у молодых людей в России: «Сейчас у ребят разного поколения есть много путей для самореализации, и нужно говорить им об этом. Существуют такие конкурсы, как«Управляй», «Абилимпикс», «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и другие».

«Мир постоянно меняется и надо понимать, что страх – это нормально и это часть пути, который проходит каждый. Нет ни одного человека, который сделал бы все бесстрашно и у него все бы получалось. Здесь важно идти шаг за шагом и осознавать свои сильные стороны, чтобы опираться на них и двигаться дальше. Чем раньше человек поймет, для чего он живет и какова его цель, тем больше шансов прийти к той жизни и той деятельности, о которой мечтаешь», – сказала Дьяконова.

В акции принял участие и другой победитель конкурса Виталий Климашов. «Благодаря конкурсу я понял, что всегда есть куда двигаться, к чему стремиться и в чем развиваться. Возможности не всегда видны, но чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, сколько шансов у тебя есть. Я узнал это поздновато, много времени было упущено. Но если дети смогут это понять в 16-18 лет, то, наверняка, у них получится реализовать свои возможности и таланты гораздо эффективнее», – считает Климашов.

По его словам, самое важное – показать детям, что все в их руках. «Моя главная цель –познакомить будущих выпускников с теми возможностями, которые им предоставляются, в том числе и на уровне государственной поддержки. На уроке я рассказал о собственном опыте принятия неоднозначных решений, о выходе из зоны комфорта. Нельзя стоять на месте, нужно смотреть даже не в завтра, а в будущее, через годы, потому что иначе можно просто опоздать. Главное – донести мысль, что возможностей сегодня перед молодыми людьми безгранично много, нужно просто ими воспользоваться и не упустить их», – рассказал Виталий Климашов.

Напомним, что первый сезон Всероссийского конкурса управленцев стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. подавших заявки на конкурс на финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. По итогам были определены 103 победителя, все они, а также некоторые финалисты, получили наставников из числа лучших руководителей из сфер госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые должности как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Мой Дагестан» – республиканский кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо Республики. Конкурс проводился Правительством Республики Дагестан по поручению врио Главы Республики Владимира Васильева при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».Он был выстроен на тех же принципах, что и Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». Конкурс стартовал 12 июля и завершился 30 августа этого года. В финале были отобраны 54 лучших управленца.