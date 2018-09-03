Сирия сказала, что хочет в обмен на базы данных о террористах

Сирия готова передать странам Евросоюза базы данных о террористах – при условии что Брюссель изменит политику в отношении Дамаска.

«Евросоюз страдает от проблем, связанных с иммиграцией, и Сирия может помочь в их решении. Европе нужна широкая база данных о террористах, которые прибыли из Сирии. Эти данные у нас есть, но мы не передадим их на безвозмездной основе: эти страны должны исправить свои ошибки в отношении сирийского народа», – приводит ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24» слова главы сирийского МИД Валида Муаллема.

Отметим, что согласно информации Международной организации по миграции, число беженцев, которые с начала 2018 года прибыли в Европу по Средиземному морю, превысило 60 тыс. человек, при этом более 1,5 тыс. человек в пути погибли или пропали без вести. Из этого числа мигрантов более 24,5 тыс. человек приняла Испания, около 19 тысяч – Италия, около 16,5 тысяч – Греция.