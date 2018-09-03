Глава МИД Германии отреагировал на протесты в Хемнице

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас призвал противостоять ультраправым.

Он отметил, что Германия оказывается под пристальным вниманием, если речь заходит о правом экстремизме и расизме. В случае с вопросами ксенофобии за страной «по праву» следят «особенно критически», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Он назвал «позором» для Германии ситуацию, когда на улицах «снова демонстрируют гитлеровское приветствие».

Маас призвал не игнорировать проблему, «показать лицо против неонацистов и антисемитов».