Украинский военный поглумился над последними секундами жизни Захарченко

Украинский военнослужащий Анатолий Штефан опубликовал фотографии с камеры наблюдения, сделанные за несколько мгновений до взрыва в донецком кафе «Сепар», в результате которого погиб глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Снимок размещен на его странице в Facebook.

При этом украинский силовик поглумился над гибелью Захарченко, назвав день его смерти «праздничным».

«Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно», – написал он, комментируя снимок с министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым, который, как видно на фото, в дверях кафе пропустил вперед Наталью Волкову, руководителя молодежного крыла организации «Оплот Донбасса».

Тимофеев и Волкова выжили при взрыве, получив тяжелые ранения.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» случился взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко.

В субботу бывший офицер национальной жандармерии Франции, снайпер из охраны генерала Шарля де Голля, один из создателей французского антитеррора и эксперт в этой области Поль Барриль, которого в СМИ прозвали «французским суперкопом», с уверенностью заявил, что за убийством Захарченко стояли украинские военные, обученные американскими или британскими инструкторами.