В Приморье обнаружили 19 тонн токсичногого арахиса из Китая

В 19-ти тоннах арахиса, поступившего в Приморье из Китая, Россельхознадзор обнаружил опасный токсин кадмий, сообщает управление ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.

После выявления тоскина всю партию арахиса вернули в Китай, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов, причиной наличие кадмия в арахисе может быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями.

Россельхознадзор предупреждает, что кадмий способен накапливаться в организме до опасных для здоровья человека количеств.

Ранее специалисты Россельхознадзора находили кадмий в арахисе из США.