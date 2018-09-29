Венгрия захотела обсудить поставки российского газа после 2019 года

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал переговоры с министром энергетики России Александром Новаком по вопросу объема поставок российского газа после 2019 года.

Сийярто заявил, что намерен совершить визит в Москву для участия в «Российской энергетической неделе», а также провести встречу с министром энергетики России Александром Новаком, передает РИА «Новости».

Глава МИД Венгрии отметил, что у Будапешта с Москвой есть долгосрочный контракт по поставкам газа, который действует до 2020 года, однако по вопросу объема поставок российского голубого топлива после 2019 года стороны не договорились.

«Я бы хотел это обсудить, по крайней мере, чтобы ближе подойти к договоренностям», – отметил Сийярто.

Напомним, потребности Европы в российском голубом топливе на следующее десятилетие уже превысили возможности существующей инфраструктуры Газпрома.