Газпром рассказал об огромных объемах запрошенного Европой газа

Европейские партнеры Газпрома запросили на следующие 10 лет такие объемы поставок газа, что они уже превышают возможности существующей инфраструктуры компании, сообщила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«В своей работе я постоянно получаю запросы на новые объемы, которые обеспечивают поставки как минимум в следующие десять лет. На этот момент эти объемы гораздо больше, чем мощности той инфраструктуры, которая у нас есть сейчас», – передает ее слова РИА «Новости».

Она не уточнила, какие именно объемы поставок запрошены европейскими компаниями у Газпрома.

В конце августа президент России Владимир Путин отметил, что российские компании являются оптимальным поставщиком газа в Европу. В связи с этим он указал на необходимость газопровода «Северный поток – 2» для ЕС.

В прошлом году Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4%.

В 2017 году объем поставок экспорта в Европу достиг 192,2 млрд кубометров (против 178,3 млрд кубометров газа в 2016 году).