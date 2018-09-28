Единороссы возглавили региональные парламенты Владимирской области и Башкирии

Депутаты заксобраний от партии «Единая Россия» возглавили еще два региональных парламента – Владимирской области и Башкирии. Единороссы стали спикерами всех 16 законодательных собраний по итогам единого дня голосования 9 сентября.

Так, в пятницу, 28 сентября, председателем законодательного собрания Владимирской области VII созыва избран депутат «Единой России» Владимир Киселев, возглавлявший региональный парламент в двух предыдущих созывах. За его кандидатуру проголосовали 27 из 35 депутатов. Оппонента Киселева – коммуниста Сергея Казакова – поддержали семь депутатов. Один бюллетень счетная комиссия признала недействительным, сообщает местное издание «Старт33».

По результатам единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» получила большинство в законодательном собрании: из 38 депутатов регионального парламента 23 – единороссы. Еще семь мандатов получили депутаты от КПРФ, четыре – ЛДПР, три – «Справедливая Россия» и один у «Коммунистической партии социальной справедливости».

Кроме того, Константин Толкачев в пятый раз выбран председателем Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан. Кандидатуру Толкачева предложил депутат «Единой России» Рустам Ишмухаметов. За действующего спикера проголосовали 88 депутатов, 11 воздержались, шестеро не голосовали, сообщает «АиФ – Уфа».

Заместителями спикера регионального парламента выбраны Эльвира Аиткулова и Рустам Ишмухаметов, а также Вадим Старов, который осуществляет деятельность заместителя не на постоянной основе.

Константин Толкачев возглавляет Курултай с 1999 года.

Накануне единороссы возглавили парламенты Забайкалья, Смоленской области и Ненецкого автономного округа. Все 16 законодательных собраний регионов, которые избирались в единый день голосования 9 сентября, возглавили представители партии «Единая Россия».

Политолог Екатерина Соколова ранее отмечала, что ЕР победила в большинстве регионов и сохраняет за контроль над всеми законодательными собраниями, которые были избраны в единый день голосования.