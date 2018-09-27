Опубликовано видео масштабных ракетных пусков Су-30 в Черном море

Минобороны России показало кадры ракетных пусков и авиабомбардировки корабельной группы условного противника самолетами Су-30СМ в Черном море.

В качестве условного противника выступили корабли Черноморского флота и морские щиты-мишени, сообщили в ведомстве. Учения проводились в сложной радиоэлектронной обстановке, отметили в Минобороны.

«На этапе практических действий самолеты совершили свыше 40 пусков управляемых ракет класса «воздух-поверхность» и сбросили около 20 авиабомб», – говорится в сообщении ведомства.

Видеоролик с пуском ракет опубликовано на YouTube-канале Минобороны.

В масштабных учениях принимали участие более 1 тыс. военнослужащих Южного военного округа. Было задействовано свыше 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также в учениях участвовали около 10 кораблей Черноморского флота.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как российский истребитель Су-35 на огромной скорости и на экстремально малом расстоянии пролетает мимо другого истребителя ВКС России – Су-30СМ.