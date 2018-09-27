Словарь военных терминов языков стран СНГ решили разработать в Минобороны

Военные стран СНГ разработают словари терминов на разных языках, сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Перед Минобороны стоит задача по совершенствованию лингвистической подготовки военнослужащих в связи с расширением взаимного сотрудничества государств СНГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на выступление Горемыкина на заседании координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран-участниц СНГ.

«В этой связи в интересах повышения качества подготовки военных кадров Минобороны России совместно с Министерством обороны Республики Таджикистан приступило к разработке таджикско-русско-английского словаря военных терминов», – сказал он.

Потом возможна разработка лингвистических словарей языков других государств-участников СНГ, которые могут использоваться не только в учебном процессе вузов лингвистического профиля, но и широким кругом специалистов военной сферы.

Между тем продолжается тренировка боевой готовности дежурных сил ПВО стран СНГ.

«После дозаправки топливом самолеты А-50 вылетели для наращивания радиолокационного поля в зоны дежурства в воздухе, где экипажи выполнили задачи по наведению российских истребителей Су-27 и МиГ-29, казахстанских и белорусских истребителей Су-27 и МиГ-29, МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов самолетами МиГ-31», – сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, А-50 находились в воздухе более пяти часов на высотах от 9 до 10 километров. За это время они осуществили более 20 наведений истребителей на цели.

Ранее в четверг около ста самолетов семи стран СНГ начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.