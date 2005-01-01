Эрдоган предложил Германии объединиться против США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что Вашингтон втягивает мир в «беспощадную» экономическую войну.

Он назвал политику Белого дома «односторонней и безответственной». Экономическая война, в которую США втягивают мир, «нанесет ущерб всем участникам», сказал Эрдоган.

Он заявил, что Турция и Германия совместно с другими странами должны предотвращать деструктивные торговые конфликты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

27–29 сентября состоится визит Эрдогана в Германию.