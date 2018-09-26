В Донбассе заметили американскую радиолокационную станцию

У линии соприкосновения в Донбассе обнаружена радиолокационная станция артиллерийской разведки американского производства, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«В населенном пункте Попасная (находится под контролем Киева), в зоне ответственности 14 бригады ВСУ, отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства», – передает его слова РИА «Новости».

Марочко отметил, что эта станция выдает для украинских силовиков, которые обстреливают жилые районы ЛНР, данные для минометных расчетов. Он добавил, что силовики продолжают наращивать силы и средства на линии соприкосновения, что только подтверждает их приверженность «к решению конфликта на Донбассе силовым путем».

Ранее уже сообщалось о намерении украинских силовиков использовать американские радары на линии соприкосновения.