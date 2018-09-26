Трамп рассказал, почему США поддерживают оборонные действия Израиля

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что поддерживает действия еврейского государства в области обороны, поскольку у него «нет другого выбора».

«Мы поддерживаем то, что делает Израиль в плане своих оборонительных систем. Они решительны и у них нет другого выбора, кроме как быть решительными. Это (Ближний Восток – прим. ВЗГЛЯД) очень сложная часть мира», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Между тем, Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и давление на Иран.

«Спасибо за ваши сильные слова, сказанные на ГА ООН, направленные против коррумпированного террористического режима Ирана, мы поддерживаем ваши сильные заявления и ваши сильные действия», – сказал израильский премьер, передает ТАСС.

Нетаньяху также поблагодарил Трампа «за экстраординарную поддержку Израиля», которую он показал в ООН. «Никто никогда не поддерживал Израиль так, как вы», – добавил он.

Ранее сообщалось, что США предоставят Израилю оборонную помощь на общую сумму в 38 млрд долларов в течение 10 лет, соответствующий закон утвердил Конгресс США.