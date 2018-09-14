Конгресс США одобрил выделение Израилю 38 млрд долларов

Соединенные Штаты предоставят Израилю оборонную помощь на общую сумму в 38 млрд долларов в течение 10 лет, соответствующий закон утвердил Конгресс США.

Закон передан на подписание президенту США Дональду Трампу, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Haaretz.

Авторы закона, гарантирующего Израилю помощь со стороны США, намеревались защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

Сенат утвердил закон о помощи Израилю в начале августа.