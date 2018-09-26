Россия сочла провокацией задержание в Норвегии сотрудника Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме председателю Стортинга (однопалатного парламента) Норвегии заявила, что считает провокацией ситуацию с задержанием в Осло сотрудника аппарата Совфеда.

«С первых минут, когда мы получили информацию, активно выключились в работу по защите нашего сотрудника. Кроме того, я написала личное письмо председателю Стортинга, где изложила свою позицию, что это чистейшей воды провокация», – передает ее слова ТАСС.

Она подчеркнула, что у таких действий не было оснований и причин.

«Я уверена, что он будет в ближайшее время освобожден. Все будем для этого делать», – заявила Матвиенко.

Между тем, адвокат задержанного в прошлом году в России за шпионаж норвежца Фруде Берга Илья Новиков допустил, что россиянина могут обменять на его подзащитного.

«В Норвегии впервые задержан гражданин России – Михаил Бочкарев. Вариант обмена моего подзащитного на Бочкарева вероятен, мы не исключаем, но говорить об этом пока преждевременно, так как обвинения россиянину предъявлены не были, и не было еще суда», – заявил адвокат.

Новиков отметил, что по делу Берга назначили дополнительную экспертизу. Предполагалось, что его дело будут слушать в ноябре, но в связи с этими обстоятельствами слушания будут отложены, вероятнее всего, на декабрь.

Накануне зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что задержанный в Осло сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев мог быть задержан на прошлой неделе в Норвегии ради его обмена на Фруде Берга.

Берга задержали в Москве 5 декабря 2017 года, ему предъявлено обвинение «шпионаж». Норвежец не признает себя виновным, хотя и подтверждает сотрудничество с разведслужбами Норвегии.