Россияне стали реже бронировать туры в Израиль

После обострения отношений России и Израиля в связи с гибелью Ил-20 россияне стали реже бронировать туры в эту ближневосточную страну, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Туроператоры отмечают, что конфликт сказался на спросе, заявок с 17 сентября стало меньше. Кто-то даже говорит об отказах», – передает ее слова «Интерфакс».

Тюрина отметила, что туристам кажется, что все происходит в небе над Израилем, не вникая в то, что военные действия происходят в Сирии.

В ряде компаний сообщили, что спада спроса не заметили, однако нет и глубины продаж. Одновременно значительно снизились продажи авиабилетов из России в Израиль на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных. Минобороны представило подробные данные о гибели Ил-20, которые подтвердили вину Израиля в инциденте.

Отношения России и Израиля после этого значительно обострились. Так, израильские СМИ сообщают, что Москва отказалась принимать премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана для урегулирования конфликта.