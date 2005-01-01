Политолог объяснил согласие КПРФ поддержать поправки к пенсионному законодательству

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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В Китае нашли управу на «врага народа номер один»

«Печально, но мы – нация, аннексированная и разрушенная Китаем»Фото: Bobby Yip/Reuters
Проблема сепаратизма в Китае остается острой: на северо-востоке уйгуры, в горах Тибет, за проливом Тайвань. Но даже на этом фоне «гонконгский национализм» выглядит особо опасной провокацией. Парадоксально, но со сторонниками отделения Гонконга от КНР китайские власти долгое время как-то мирились. Теперь их терпение лопнуло, и вот почему. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Политолог объяснил согласие КПРФ поддержать поправки к пенсионному законодательству

             26 сентября 2018, 14:02
          Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
          Текст: Евгений Романов

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          «Они выполняли ритуальные танцы и в этом смысле показывали и изображали, что они выступают против законопроекта. На самом деле все они прекрасно понимают суть необходимых изменений в пенсионной системе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя тот факт, что думская оппозиция, в том числе и КПРФ, которая критиковала изменения в пенсионной системе, в итоге единогласно поддержала поправки в законопроект, предложенные Владимиром Путиным.

          Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев не удивился тому, что думские оппозиционные партии, среди которых КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», единогласно проголосовали за президентские поправки к закону об изменении пенсионной системы.  

          На разницу меджду публичными заявленими и позицией при голсовании указывает и то, что даже на заседание члены фракции КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли в белых футболках с изображением перечеркнутых чисел 65 и 63. Это должно было подчеркивать их несогласие с предлагаемыми изменениями. Соответствующую фотографию Рашкин разместил в своем Twitter. Однако в итоге Рашкин и Парфенов тоже поддержали поправки президента.

          На эпатажное поведение коммунистов обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, который призвал депутатов соблюдать регламент и приходить на пленарные заседания в костюмах и галстуках. 

          Матвейчев рассказал о личном общении с несколькими представителями КПРФ. По его словам, они не смогли привести ни одного контраргумента против изменений. По его словам, если бы оппозиция голосовала против, то это был бы серьезный демарш против президента, к чему она не готова. «Рациональных аргументов нет, все эмоции и накал исчерпаны. Мы видели, что на «антипенсионные» митинги народ особо не приходит. А ради чего тогда противопоставлять себя президенту? В этом нет никакого смысла», – подытожил собеседник.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты  единогласно приняли пакет поправок президента Владимира Путина к пенсионному законодательству, которые устанавливают более мягкие правила выхода на пенсию мужчин и женщин по сравнению с предложениями правительства. Новые возрастные рамки выхода на пенсию для женщин – 60 лет, а не 63. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

          Также Госдума приняла поправки «Единой России» к законопроекту. Они касаются индексации пенсий, выплаты накопительной пенсии, а также предоставления информации Пенсионным фондом России. На три года (по сравнению с первоначальной редакцией) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 для женщин. Накопительная пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.


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