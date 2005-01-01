Политолог объяснил согласие КПРФ поддержать поправки к пенсионному законодательству

«Они выполняли ритуальные танцы и в этом смысле показывали и изображали, что они выступают против законопроекта. На самом деле все они прекрасно понимают суть необходимых изменений в пенсионной системе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя тот факт, что думская оппозиция, в том числе и КПРФ, которая критиковала изменения в пенсионной системе, в итоге единогласно поддержала поправки в законопроект, предложенные Владимиром Путиным.

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев не удивился тому, что думские оппозиционные партии, среди которых КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», единогласно проголосовали за президентские поправки к закону об изменении пенсионной системы.

На разницу меджду публичными заявленими и позицией при голсовании указывает и то, что даже на заседание члены фракции КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли в белых футболках с изображением перечеркнутых чисел 65 и 63. Это должно было подчеркивать их несогласие с предлагаемыми изменениями. Соответствующую фотографию Рашкин разместил в своем Twitter. Однако в итоге Рашкин и Парфенов тоже поддержали поправки президента.

На эпатажное поведение коммунистов обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, который призвал депутатов соблюдать регламент и приходить на пленарные заседания в костюмах и галстуках.

Матвейчев рассказал о личном общении с несколькими представителями КПРФ. По его словам, они не смогли привести ни одного контраргумента против изменений. По его словам, если бы оппозиция голосовала против, то это был бы серьезный демарш против президента, к чему она не готова. «Рациональных аргументов нет, все эмоции и накал исчерпаны. Мы видели, что на «антипенсионные» митинги народ особо не приходит. А ради чего тогда противопоставлять себя президенту? В этом нет никакого смысла», – подытожил собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты единогласно приняли пакет поправок президента Владимира Путина к пенсионному законодательству, которые устанавливают более мягкие правила выхода на пенсию мужчин и женщин по сравнению с предложениями правительства. Новые возрастные рамки выхода на пенсию для женщин – 60 лет, а не 63. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

Также Госдума приняла поправки «Единой России» к законопроекту. Они касаются индексации пенсий, выплаты накопительной пенсии, а также предоставления информации Пенсионным фондом России. На три года (по сравнению с первоначальной редакцией) сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 для женщин. Накопительная пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.