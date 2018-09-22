Малочисленность «антипенсионных» митингов оказалась закономерной

«Свою позицию люди выражают, идя на выборы, а не на какие-то сомнительные площадные мероприятия», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Он объяснил, почему субботние «антипенсионные» митинги коммунистов оказались столь немноголюдны по сравнению даже с теми, что проходили 2 сентября.

Как пояснил политолог Алексей Мартынов, субботние митинги коммунистов оказались малочисленными по той причине, что они проводились не по поводу пенсионных изменений, хотя в лозунги был вынесен именно такой посыл, а ради цели «оседлать» эту тему и «набрать сомнительных политических очков» перед предстоящим осенью вторым чтением поправок о повышении возраста выхода на пенсию.

«Люди понимают, что в рамках этих странных площадных мероприятий ничего не решается. Понятно, что обсуждения изменений в пенсионное законодательство нужно проводить не на улице, а на других дискуссионных площадках. Других площадок полно! Они работают, влияют. В Госдуме прошли открытые общественные слушания. Мы помним, как всю эту дискуссию подытожил президент в своем телевизионном обращении», – указал он.

По словам Мартынова, озвученные Путиным инициативы должны защитить людей предпенсионного возраста. Именно по поводу опасений судьбой этой категории граждан коммунисты и прочие «гапоны» «пытались спекулировать, призывая людей выходить на улицу и выражать свое неповиновение».

Он напомнил о прошедшем на днях в Госдуме втором чтении закона о гарантиях людям предпенсионного возраста. Закон, в частности, предусматривает уголовную ответственность для работодателей за несправедливое увольнение этой категории людей. «Люди все это видят и прекрасно понимают», – уверен эксперт.

Политолог подчеркнул, что из 22 регионов, где недавно прошли выборы губернаторов, «только в трех будет второй тур» (в Приморье, по словам эксперта, коммунистам удалось навязать «майданную повестку», и там выборы отменены).

«И это неплохой результат – то, что в России все происходит через электоральную систему, через участие в выборах, а не в площадных мероприятиях. Это хорошо. Это позитивно характеризует наших граждан. Можно говорить об определенной политической зрелости нашего общества. Оппозиционерам явно не удается развернуть в свою сторону даже в чем-то справедливый протест по поводу непопулярных, но крайне необходимых изменений», – считает Алексей Мартынов.

В свою очередь директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов подчеркивает, что прошедшие в регионах выборы сняли напряжение, потому что «это одна из форм выражать свое согласие или несогласие с какой-либо позицией, кроме митинговой».

«Политическая грамотность у нашего населения всегда была высокая. Все знали, что через митинг ничего полезного для себя не сделаешь», – сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, только десятая часть участников митингов выходит на подобные акции под политическими лозунгами, а для остальных это возможность проявить себя. «Постоянные общественники ходят и на либеральные протесты, и на левые. А активисты партии сами по себе составляют меньшую часть тех, кто участвует в митингах. Сейчас мы видим, что актив КПРФ идет на протесты как на работу, а обычным горожанам не до этого», – считает Смирнов.

Кроме этого он отметил, что в крупных городах многим людям просто не до митингов коммунистов, в хорошую погоду они отправляются за город завершать дачный сезон.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу митинги коммунистов прошли на Дальнем Востоке, в Сибири, Астрахани, Москве. Везде наблюдалась крайне низкая явка. Более того, нынешние акции оказались еще менее массовыми, чем те, что левые устраивали 2 сентября. Например, если во Владивостоке 2 сентября на митинг пришли 250 человек из тысячи заявленных, то на этот раз – только 200, в Омске тогда митинговали 800 человек, а на этот раз – 400, в Магадане – было 50 участников, а сейчас – 45, в Биробиджане – 150, сейчас – 120.

Все это указывает на то, что протест против изменений в пенсионное законодательство слабеет. Из заявленных организаторами 1 тыс. участников в Новокузнецке (Кемеровская область) к митингу в субботу присоединились только 90 человек.