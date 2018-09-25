Опубликовано видео удара новейших российских ракет по кораблям

Министерство обороны опубликовало видео учений Тихоокеанского флота, в ходе которых новейшие авиационные управляемые противокорабельные ракеты Х-35У поразили корабли.

Видео опубликовано на YouTube-канале Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило об учебных пусках ракет Х-35У истребителями-бомбардировщиками Су-34 на морском полигоне. Удары наносили по мишени, имитирующей группу кораблей. Стрельбу вели залпом и одиночно по разным траекториям. Всего выполнено восемь пусков, все ракеты успешно поразили цели, передает РИА «Новости».

Х-35У – противокорабельная ракета с дальностью пуска свыше 250 километров. Она предназначена для поражения надводных целей. Попадания одной ракеты достаточно для уничтожения современного боевого корвета.

В июле было также опубликовано видео пуска противокорабельной ракеты Х-31 с бомбардировщика Су-34.