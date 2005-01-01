Феминистка осудила ролик о борьбе с «менспредингом» в метро

«Это еще один аргумент в пользу того, что феминистки у нас – психические. Нам это совершенно невыгодно», – сказала газете ВЗГЛЯД феминистка Анна Федорова, комментируя распространенную в Сети видеозапись, на которой девушка поливает водой мужчин, сидящих в метро с широко расставленными ногами.

Манера поведения авторов ролика вызывает сомнения в их психологической адекватности, заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии, известная феминистка Анна Федорова. Она добавила, что «менспрединг» реально существует, и она с уважением относится к жалобам женщины, которые с сталкиваются в транспорте с подобным явлением.

«Проблему вижу, но инструмент борьбы с таким явлением я считаю негодным. Хотя если перед создателями ролика стояла задача просто устроить хайп вокруг этой активистки, то она сработала, вопросов нет», – заметила Федорова.

Напомним, менспрединг (от man – «мужчина» и spread – «раскидываться») - это манера сидеть широко раздвинув ноги в общественном транспорте.

При этом Федорова сразу же решила, что само по себе видео – не более чем постановка. «И создатели особенно этого не скрывают. Случайных людей, очевидно, никто не трогал. При этом я уверена, что многие люди поверят в реальность происходящего. Но в целом, я не вижу большого толка от этого ролика, хотя», – сказала она.

Как сообщило РИА «Новости», в Петербурге прошла акция против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами. Видео размещено на Youtube-канале ее организатора Анны Довгалюк.

На кадрах видно, как девушка обливает какой-то жидкостью – якобы раствором с отбеливателем – мужчин, которые занимают больше одного места из-за широко расставленных ног. При этом многие из потерпевших сидят в полупустом вагоне и никому не мешают.

Довгалюк утверждает, что ролик нацелен на привлечение внимания к «отвратительному явлению, с которым борются во всем мире». Организатор движения пообещала провести подобную акцию в Москве и Казани.

Позже в сообществе 2ch в Twitter появилось признание о том, что ролик – постановочный, он создан студией My Duck's Vision. Как сообщает Лента.ру, на странице My Duck's Vision в социальной сети «ВКонтакте» было обнаружено упоминание еще одной акции, которую Довгалюк якобы организовала в октябре прошлого года. Тогда девушка боролась с «апскертингом» – это попытки заглядывать женщинам под юбку.