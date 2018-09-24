Школы и детсады Армянска откроют после выброса химического вещества

Детские сады города Армянска, где в августе произошел выброс неизвестного химического вещества, начнут работу во вторник, школы – в среду, сообщил зампред Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«С завтрашнего дня уже будут работать детские садики, а со среды дети пойдут в школы, так что все нормально. Проведена еще раз влажная уборка кабинетов в школах, помещений в детсадах. Готовность по приемке детей – номер один. Угроз нет», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в понедельник в Армянск из санаторно-курортных учреждений Крыма вернулось 1570 детей и взрослых с детьми. До конца вторника приедут с вынужденных каникул еще 1,3 тыс. детей.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, в результате чего на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, жители чувствовали запах кислоты. Химзавод «Крымский титан» полностью остановили.

Позже директор завода Андрей Акулов заявил, что дамба, отделяющая кислотонакопитель завода от озера Сиваш, частично разрушена с украинской стороны. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ФСБ организовало проверку версии о разрушении с украинской стороны дамбы, отделяющей кислотонакопитель завода от озера Сиваш в Армянске.