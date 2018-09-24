Совладелец «дочки» «Газпрома» арестован по подозрению в покушении на убийство

Басманный суд Москвы в понедельник принял решение об аресте совладельца компании «Газпром спецгазавтотранс» Владимира Тумаева, которого обвиняют в организации покушения на кредитора своей жены.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Тумаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает «Интерфакс».

Согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, Тумаев входил в совет директоров ПАО «Газпром Спецгазавтотранс». Ему принадлежало 12,68% уставного капитала организации.

Тумаев был основателем и президентом футбольного клуба «Союз-Газпром». В 2005 году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный футболист России, последний матч Тумаев сыграл в возрасте 58 лет.

В феврале сообщалось, что экс-гендиректор «Спецгазавтотранса» Тумаев подозревается в организации заказного убийства.