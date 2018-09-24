СБУ вызвала Жириновского на допрос

Служба безопасности Украины вызвала на допрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Жириновского ждут на допрос 27 сентября в 9.00 в ОВД №4 отдела 1-го управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ, сообщается в повестке, опубликованной на сайте ведомства.

«Вам необходимо явиться (...) для вручения уведомления о подозрении, допроса в качестве подозреваемого, предоставление доступа к материалам досудебного расследования, ознакомление с материалами уголовного производства, получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования в уголовном производстве (...) в качестве подозреваемого», – говорится в повестке.

СБУ опубликовала также повестки другим депутатам ЛДПР – Михаилу Дегтяреву и Алексею Диденко.

На прошлой неделе Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал разрешение на осуществление досудебного расследования в уголовном деле в отношении Жириновского и двух депутатов Госдумы. Обвинение считает, что лидер ЛДПР в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения ЛНР и ДНР якобы создал «организованную группу» для осуществления сбора денежных средств в пользу ополченцев.