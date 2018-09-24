Представители Орбакайте прокомментировали ее «переезд в США»

Представители российской певицы Кристины Орбакайте заявили, что она не собирается уезжать из России.

«Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», – цитирует РИА «Новости» представителей артистки.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источник, близкий к окружению певицы, что Орбакайте намерена переехать в США на постоянное место жительства. Якобы это связано со спадом ее востребованности в России и желанием чаще находиться с семьей.