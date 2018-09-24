МЧС предупредило москвичей о сильном шторме

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в понедельник вечером.

«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 17.00 часов 24 сентября и до 09.00 часов 25 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывы ветра 12-17 м/с», – сообщается на сайте городского МЧС.

Ведомство рекомендует переждать непогоду в зданиях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.