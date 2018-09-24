Уборщица в Забайкалье лечила пациентов из-за отсутствия врачей

В селе Ара-Иля Забайкальского края во время отпуска фельдшера пациентов в фельдшерско-акушерском пункте лечила уборщица.

По распоряжению заместителя главного врача центральной районной больницы уборщица замещала фельдшера во время отпуска. Она ставила пациентам уколы и делала перевязки. В связи с этим местные жители подали жалобу в прокуратуру.

После обращения прокуратуры в центральной районной больнице на совещании решили привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя главврача, который выдавал распоряжение. В больнице также обещали составить график, по которому будут отправлять своих врачей в село до окончания отпуска фельдшера.

При этом прокурор района Алексей Иванов отметил, что прокуратура планирует добиться более серьезного наказания для заместителя главного врача, пишет «Чита.Ру».