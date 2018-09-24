Глава Роскомнадзора доложил Путину, что Рунет перестал быть «пиратской гаванью»

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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...

Трамп нацелился на ООН

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи. Подробности...
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Мы давным-давно Европа, если она вообще существует

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Есть много способов быть Европой – немецкий, испанский, болгарский. Но чего нет, так это единого способа быть европейцем. Но только такого способа и взыскует душа русского человека. Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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          Глава Роскомнадзора доложил Путину, что Рунет перестал быть «пиратской гаванью»

          24 сентября 2018, 15:39

          Текст: Ольга Никитина

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          Все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в российском сегменте интернета заблокированы, Роскомнадзор будет и дальше чистить интернет, доложил глава ведомства Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

          Жаров рассказал главе государства, что за три года с момента начала работы в стране закона о защите прав на интеллектуальную собственность в Мосгорсуд были направлены иски для блокировки и удаления пиратского контента с более чем 17 тыс. интернет-сайтов, передает ТАСС.

          Глава Роскомнадзора подчеркнул, что больше всего жалоб правообладателей связано с кинофильмами, за три года их поступило 6 тысяч. В основном жалобы подают российские компании, а также «очень небольшой процент» западных компаний. Жаров посетовал на то, что иностранцы сразу обращаются с исками в Московский городской суд.

          «Мы, по сути дела, работаем здесь с трех сторон: правообладатель, Московский городской суд, который принимает решение о блокировке или удалении запрещенной информации в интернете, и, наконец, Роскомнадзор», – пояснил руководитель ведомства.

          Он отметил, что еще несколько лет назад российский интернет был «абсолютно пиратской гаванью», а любая премьера фильма тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов.

          «Сейчас ситуация кардинально изменилась: 6 тыс. ресурсов таких заблокировано, 11 тыс. удалили такую информацию», – отчитался Жаров.

          В качестве примера эффективности такой работы глава Роскомнадзора привел успех российского фильма «Движение вверх», который собрал около 3 млрд рублей. По словам Жарова, в прошлом году легальные онлайн-кинотеатры в интернете заработали на 60% больше, чем годом ранее, – 8 млрд рублей. Кроме того, выросла посещаемость кинотеатров. Так, за 2017 год на премьеры пришли 55 млн человек, что на 40%, чем годом ранее. «Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино», – сказал Жаров. В итоге, по его словам, граждане получают качественное кино за приемлемые деньги.

          Глава Роскомнадзора пообещал, что работа с правообладателями будет продолжена. «И, в общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет», – сказал он.

          Кроме того, Жаров рассказал, что Роскомнадзор за три года выявил более 1,2 тыс. сайтов, распространявших персональные данные россиян, сейчас эта информация удалена или заблокирована. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 были заблокированы.

          Напомним, с августа 2013 года в России действует антипиратский закон в отношении видео. Возникший поток жалоб со стороны интернет-компаний по поводу недоработок в документе привел к тому, что администрация президента создала рабочую группу, чтобы обсудить все предложения сетевого сообщества. Поправки о защите продуктов интеллектуальной собственности в интернете вступили в силу 1 мая 2015 года: закон стал охранять не только видео, но и музыку, книги, софт.

          В 2016 году президент Владимир Путин заявлял, что уровень защиты интеллектуальной собственности в России недостаточен.


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