Глава Роскомнадзора доложил Путину, что Рунет перестал быть «пиратской гаванью»

Все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в российском сегменте интернета заблокированы, Роскомнадзор будет и дальше чистить интернет, доложил глава ведомства Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Жаров рассказал главе государства, что за три года с момента начала работы в стране закона о защите прав на интеллектуальную собственность в Мосгорсуд были направлены иски для блокировки и удаления пиратского контента с более чем 17 тыс. интернет-сайтов, передает ТАСС.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что больше всего жалоб правообладателей связано с кинофильмами, за три года их поступило 6 тысяч. В основном жалобы подают российские компании, а также «очень небольшой процент» западных компаний. Жаров посетовал на то, что иностранцы сразу обращаются с исками в Московский городской суд.

«Мы, по сути дела, работаем здесь с трех сторон: правообладатель, Московский городской суд, который принимает решение о блокировке или удалении запрещенной информации в интернете, и, наконец, Роскомнадзор», – пояснил руководитель ведомства.

Он отметил, что еще несколько лет назад российский интернет был «абсолютно пиратской гаванью», а любая премьера фильма тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов.

«Сейчас ситуация кардинально изменилась: 6 тыс. ресурсов таких заблокировано, 11 тыс. удалили такую информацию», – отчитался Жаров.

В качестве примера эффективности такой работы глава Роскомнадзора привел успех российского фильма «Движение вверх», который собрал около 3 млрд рублей. По словам Жарова, в прошлом году легальные онлайн-кинотеатры в интернете заработали на 60% больше, чем годом ранее, – 8 млрд рублей. Кроме того, выросла посещаемость кинотеатров. Так, за 2017 год на премьеры пришли 55 млн человек, что на 40%, чем годом ранее. «Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино», – сказал Жаров. В итоге, по его словам, граждане получают качественное кино за приемлемые деньги.

Глава Роскомнадзора пообещал, что работа с правообладателями будет продолжена. «И, в общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет», – сказал он.

Кроме того, Жаров рассказал, что Роскомнадзор за три года выявил более 1,2 тыс. сайтов, распространявших персональные данные россиян, сейчас эта информация удалена или заблокирована. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 были заблокированы.

Напомним, с августа 2013 года в России действует антипиратский закон в отношении видео. Возникший поток жалоб со стороны интернет-компаний по поводу недоработок в документе привел к тому, что администрация президента создала рабочую группу, чтобы обсудить все предложения сетевого сообщества. Поправки о защите продуктов интеллектуальной собственности в интернете вступили в силу 1 мая 2015 года: закон стал охранять не только видео, но и музыку, книги, софт.

В 2016 году президент Владимир Путин заявлял, что уровень защиты интеллектуальной собственности в России недостаточен.