Потомок Пушкина и кузен Елизаветы II заключили гей-брак

Троюродный брат королевы Елизаветы II, дальний родственник поэта Александра Пушкина лорд Ивар Маунтбаттен вступил в брак с мужчиной.

Лорд Маунтбаттен и его избранник Джеймс Койл обменялись кольцами и брачными обетами перед близкими и друзьями, а также тремя дочерьми потомка Пушкина, пишет Daily Mail. На свадьбе в усадьбе лорда в Девоне собрались 60 человек. Церемония прошла в субботу.

Члены королевской семьи на церемонии не присутствовали. Младший сын королевы Елизаветы II принц Эдвард отправил Маунтбаттену «теплейшие поздравления».

Маунтбаттен – внук графини Надежды Михайловны де Торби, которая была правнучкой императора Николая I по отцу, а по матери – правнучкой Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что первая в истории королевской семьи Великобритании однополая свадьба состоится летом.