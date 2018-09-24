Кандидат от ЛДПР вышел в лидеры на выборах губернатора Владимирской области

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин после подсчета 80,10% избирательных протоколов набирает 56,23% голосов на выборах главы Владимирской области, у действующего губернатора Светланы Орловой – 38,19%, сообщил ЦИК.

После подсчета 20,51% протоколов Орлова лидировала с 47,12% голосов, у Сипягина было 47,02%. Затем кандидат от ЛДПР вышел вперед и после обработки 70,76% протоколов уже опережал Орлову на 15,53%, передает РИА «Новости».

После подсчета 80,10% избирательных протоколов разрыв между Сипягиным и Орловой на выборах главы Владимирской области достиг 18%.