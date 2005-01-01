Эксперт назвал причины успеха ЛДПР на выборах во Владимирской области

«Сыграли роль и вопросы к губернатору Светлане Орловой, ее недоработки. Был элемент и протестного голосования», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, комментируя итоги выборов во Владимирской области.

«По сравнению с первым туром увеличилась явка. То есть избиратель поверил в выборы, пришел и сделал выбор в пользу нового человека. Население проголосовало за более эффективный курс», – пояснил Александр Брод, член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», которая вела наблюдение за выборами в регионах. При этом, напомнил эксперт, победитель выборов Владимир Сипягин уже был известной фигурой в регионе, у него есть опыт работы депутатом областного заксобрания.

Еще одной из причин поражения Светланы Орловой Брод назвал «общий непростой фон», связанный с болезненными пенсионными изменениями. Однако, отмечает эксперт, протест принял цивилизованные формы.

«Выборы – это способ для людей цивилизованно, в соответствии с законодательством, выразить свое настроение. Реализуется конституционный принцип: власть народа выражается именно через свободные выборы, а не через уличные протесты, к чему призывают радикальные оппозиционеры», – подчеркивает представитель СПЧ.

«Хотя Владимирская область – непростой регион, сама кампания там была на первой стадии не такой шумной, конфликтной и скандальной, – в сравнении с Хабаровским краем. Во Владимире до самого конца голосования такого фона не было», – подчеркнул

«Тревожный фон возник непосредственно после завершения голосования, когда появилось письмо координатора ЛДПР об отзыве своих наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса. Это вызвало тревогу журналистов, экспертов, правозащитников, – отмечает Брод. – Но все равно такого не получилось, чтобы участки были оголены, и наблюдателей не осталось». Массовых фальсификаций не было, добавляет он, – жалобы были, но немного.

Напомним, по итогам второго тура выборов главы Владимирской области победу с результатом в 57,03% голосов одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, потеснив Светлану Орлову, действующую главу региона.

Брод критически высказался о призыве бывшего члена СПЧ, публициста Максима Шевченко (был выдвинут в губернаторы от КПРФ, но не прошел муниципальный фильтр) портить бюллетени. Доля таких бюллетеней в итоге не превысила 5,5%.

«У Максима Шевченко в политической деятельности эмоции перехлестывают здравый смысл, – подчеркнул собеседник. – Здесь он показал свою недальновидность – призвал действовать в неправовом поле. Народ Владимирской области оказался мудрее и не внял этим призывам, а пришел и проголосовал за нового человека, без дебошей, без драк, без каких-то демонстративных протестных акций».

Демократия работает - и она проявилась в смене власти, в новом кредите доверия новому руководителю, который теперь будет нести ответственность перед своими избирателями, говорит эксперт. Выбор в пользу новой фигуры отражает желание более решительных перемен, серьезного улучшения качества жизни в таком непростом регионе, как Владимирская область, подчеркивает Брод.