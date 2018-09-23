Турчинов перечислил «духовные вызовы» Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что перед страной стоит несколько «духовных вызовов», среди которых «агрессия России» и «наступление агрессивной безнравственности» на общество.

«Сегодня стоит очень много духовных вызовов: война, агрессия Российской Федерации и вместе с этим наступление агрессивной безнравственности на наше общество. И сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений», – приводит его слова УНИАН.

Он заявил, что необходимо защищать молодежь «от наркотиков и алкоголизма», и одновременно обеспечивать «независимость, единение и духовность» Украины.

Турчинов сделал это заявление после встречи протестантских религиозных и общественных деятелей, которые хотят объединиться в общее общественное движение церквей и общественных организаций Украины.

Напомним, Турчинов исповедует евангелистское христианство, он баптист. Он призывал в том числе перенести празднование Рождества на Украине на 25 декабря.