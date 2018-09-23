Эксперт заявил о возможном сокрытии Израилем информации о трагедии с Ил-20

Израильская сторона могла скрыть от российского Минобороны часть информации о трагедии с Ил-20, чтобы минимизировать свою ответственность, заявил генерал-майор запаса, замначальника войсковой ПВО ВС России в 2005–2009 годах Александр Тазехулахов.

«Конечно, они могли что-то скрыть. Договоренности о взаимном предупреждении существуют, потому что безопасность полетов – первоочередная задача, но констатировать факт того, за минуту они нас предупредили или раньше – очень сложно», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Израиль может утверждать о том, что звонок о планируемой атаке был сделан за час до нее, а российский дежурный просто не взял трубку, однако это «очень скользкая ситуация», в которой «трудно разобраться».

«Нужны оригиналы записей в журналах, потому что такие предупреждения обязательно фиксируются в журнал, звук записывается на пленку», – сказал эксперт.

Тазехулахов добавил, что все стороны будут искать виноватого в трагедии среди других, стараясь минимизировать свои ошибки.

«Полагаю, что наше Минобороны способно разобраться во всем этом и нужно доверять информации, предоставленной нашей стороной», – сказал Тазехулахов.

Он также отметил, что никаких оснований не доверять официальному заявлению Минобороны о том, что предупреждение было получено только за минуту до атаки, нет.

«Там группировка, там должностные лица, которые несут ответственность за безопасность полетов. Я даже не могу поставить под сомнение, что они министру обороны или Генеральному штабу могли предоставить некорректную ситуацию. Я думаю, весь комплекс проблем сначала был доложен министерству обороны, и только после этого прозвучало официальное заявление военного ведомства», – заключил эксперт.

В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.