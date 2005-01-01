Россиянин пофлиртовал с Иванкой Трамп

Дочь американского президента Иванка Трамп посетила центр НАСА и поговорила с находящимися на МКС космонавтами по телефону.

Трамп приветствовала экипаж МСК, отметив, что это честь разговаривать с ними, передает RT со ссылкой на Sky News.

«Я всегда хотела стать астронавтом и полететь в космос. Вы там исполняете мою мечту», – сказала она.

После этого слово взял российский космонавт Олег Артемьев, который выразил Иванке Трамп симпатию.

«Иванка, привет с Международной космической станции! Я думаю, что вы очень добрая и милая. Когда я вижу вас в эфире телеканалов или новостях, мое настроение всегда поднимается», – сказал Артемьев.

Она поблагодарила его за добрые слова.

В июле Иванка Трамп объявила о решении закрыть свой бизнес, так как сомневается, что вернется к этому занятию после завершения работы советником президента США.

Ранее журналист Майкл Вулфф в своей книге сообщал, что Иванка Трамп хотела бы стать первой женщиной-президентом США.