Москва и Минск договорились по расчетам за газ

Москва и Минск окончательно согласовали вопросы по поступлению в бюджет республики средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за поставляемый природный газ, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко в субботу, 22 сентября.

В сообщении на сайте главы белорусского государства говорится, что президенты России и Белоруссии «уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи».

«В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Белоруссией за поставляемый природный газ компании Газпром», – сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Ранее в субботу Лукашенко сообщил, что российско-белорусские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными. Он сообщил, что большую часть встречи общался один на один с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи выразил уверенность, что Москва и Минск смогут разрешить все имеющиеся в их отношениях проблемы до конца 2018 года.