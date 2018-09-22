Названы сроки открытия Крымского моста для большегрузов

Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроется в конце сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь сообщил, что запуск грузового движения по Крымскому мосту ожидается в конце сентября, передает ТАСС.

Напомним, в июле российская телеведущая Арина Шарапова пожаловалась на транспортную ситуацию в Крыму; в частности, она возмутилась из-за движения грузовиков в дневное время на участке трассы от Батального до Симферополя.

Позже в Госкомитете дорожного хозяйства региона признали, что первопричиной заторов стало открытие автомобильного движения по Крымскому мосту.

Затем специалисты решили изучить возможность строительства тоннеля на объездной дороге вокруг Севастополя

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.