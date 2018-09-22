Названы сроки открытия Крымского моста для большегрузов

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22 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Американские заблуждения сближают Китай и Россию

Китайский министр обороны Вэй Фэнхе на учениях в России вместе с Владимиром Путиным и Сергем ШойгуФото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters
Китай потребовал от США отменить санкции, введенные против китайского генерала за покупку у России С-400 и Су-35. Стремясь наказать Москву, Вашингтон продолжает делать, по сути, прямо противоположное – укреплять российско-китайский альянс. Причиной этому стало распространенное среди американских элит заблуждение. Подробности...
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Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
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Как скажется смерть президента на отношениях Вьетнама с Россией

Чан Дай Куанг прилагал все усилия для еще большего сближения с РоссиейФото: imago stock&people/Global Look Press
Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...

Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
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Как беззаконие Ельцина помогло России

Антон Крылов, журналист
Как без 22 июня не было бы 9 мая, так и без указа № 1400 не было бы столкновений в октябре 1993 года. Однако этот очевидно антиконституционный шаг Ельцина дал нашей стране кое-что важное. Подробности...
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    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

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        • При угрозе любым другим людям

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          Названы сроки открытия Крымского моста для большегрузов

          22 сентября 2018, 14:34

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          Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроется в конце сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

          Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь сообщил, что запуск грузового движения по Крымскому мосту ожидается в конце сентября, передает ТАСС.

          Напомним, в июле российская телеведущая Арина Шарапова пожаловалась на транспортную ситуацию в Крыму; в частности, она возмутилась из-за движения грузовиков в дневное время на участке трассы от Батального до Симферополя.

          Позже в Госкомитете дорожного хозяйства региона признали, что первопричиной заторов стало открытие автомобильного движения по Крымскому мосту.

          Затем специалисты решили изучить возможность строительства тоннеля на объездной дороге вокруг Севастополя

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.


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