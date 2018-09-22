Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

Декан исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Тучков ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Иван Тучков родился 13 сентября 1956 года. В 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1981 году – аспирантуру и начал работать преподавателем на кафедре всеобщей истории искусства. Возглавил кафедру в 2007 году. Читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете. Стал деканом осенью 2015 года. Владел английским и итальянским языками.