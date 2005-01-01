Названа редкая болезнь, погубившая президента Вьетнама

Причиной смерти президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанга, ушедшего из жизни в пятницу в возрасте 61 года, стал редкий вид рака крови вирусного происхождения, сообщил советник центрального управления здравоохранения профессор медицины Фам Зя Кхай.

Фам Зя Кхай отвечает за заботу о здоровье руководителей коммунистической партии и вьетнамского государства. Он отметил, что прежде во Вьетнаме не встречались пациенты с похожими вирусами. По его словам, это очень редкая разновидность рака крови вирусного происхождения, в мире нет статистики по такому виду заболеваний, как нет и лекарств против вируса.

Он сообщил, что в некоторых случаях рак крови поддается лечению путем пересадки костного мозга, однако шансов на полное выздоровление у таких пациентов совсем немного, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал VietNamNet.

Уточняется, что заболевание у президента Вьетнама обнаружили в июле прошлого года. Глава государства лечился на родине, а также шесть раз отправлялся на лечение в Японию.

Ранее сообщалось, что Чан Дай Куанг умер от редкого вирусного заболевания, от которого нет лекарства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как скажется смерть президента на отношениях Вьетнама с Россией.