Как скажется смерть президента Вьетнама на отношениях с Россией

Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой?

Во Вьетнаме в пятницу за три недели до празднования своего 62-летия умер президент страны Чан Дай Куанг. Как заявили в местном минздраве, глава страны скончался в госпитале после тяжелой болезни. Позже там рассказали, что он умер от редкого вирусного заболевания, от которого нет лекарства.

Лечением президента «занимались местные и зарубежные специалисты». За прошедший год он шесть раз ездил на лечение в Японию, не считая лечения во Вьетнаме. Несмотря на это, болезнь развивалась.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году в коммуне Куанг Тхиен (районе Ким Сон провинции Ниньбинь). Окончил центральное училище народной полиции и колледж иностранных языков МВД Вьетнама (позднее преобразованное в министерство общественной безопасности), работал на различных должностях в полиции. С 2006 по 2011 годы занимал пост замминистра общественной безопасности, а с августа 2011-го по март 2016-го возглавлял это ведомство.

Также Чан Дай Куанг был депутатом нацсобрания (местного парламента) XIII и XIV созывов, членом ЦК компартии Вьетнама и членом политбюро ЦК компартии Вьетнама.

В апреле 2016 года он был избран президентом Социалистической Республики Вьетнам, параллельно стал председателем Совета национальной обороны и безопасности, главой Центрального руководящего комитета по делам горных районов и руководителем Центрального комитета по судебной реформе.

Профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, директор Института Хо Ши Мина СПбГУ Владимир Колотов считает, что Чан Дай Куанг занимал достойное место среди президентов Вьетнама. Отличительной особенностью его недолгого правления (с 2016 года) стала антикоррупционная борьба. Также он объявил войну преступности. Эксперт назвал его человеком «кристальной честности и порядочности». Курс президента был широко поддержан по всей стране.

«Высокие посты и генеральские погоны не давали гарантии того, что человек, совершив преступление, уйдет от ответственности. И это наследие останется», – сказал Колотов газете ВЗГЛЯД.

На эту тему

До прихода на президентский пост в 2016 году Чан Дай Куанг на протяжении всей своей карьеры возглавлял службу безопасности страны, занимался разведкой и контрразведкой, не был публичной политической фигурой, рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры международных отношений Дипакадемии МИД Петр Цветов. «Это такой, грубо говоря, чекист, который всю жизнь работал в закрытых стенах», – отметил он, подчеркнув, что в целом активную и повсеместную борьбу с коррупцией начал генсек ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в 2016 году.

Однако именно Чан Дай Куанг был активным сторонником принятия национальным собранием в июне этого года закона о кибербезопасности, который очень похож на российский «пакет Яровой». Помимо защиты государственных компьютерных сетей от хакерских атак он требует от международных IT-компаний регистрации во Вьетнаме, своевременного удаления нежелательного контента по запросу властей и предоставления информации о пользователях.

Чан Дай Куанг уделял огромное внимание развитию отношений с Россией, в которой успел побывать с официальным визитом. Он поддерживал интеграцию России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Летом во Вьетнаме прошел саммит АТЭС, куда приезжал российский лидер Владимир Путин. В связи с этим в украинских СМИ вьетнамского лидера даже окрестили «другом Путина», особо отмечая, что президент РФ всегда «одаривал» его тройными объятиями.

Хотя доля Вьетнама в общем объеме российской торговли не слишком велика – всего 0,8% от общего оборота по итогам 2017 года, для России он интересен прежде всего как активно развивающийся рынок. Тем более что доступ к нему упрощают исторически сложившиеся дружественные отношения, так как вьетнамцы прекрасно помнят о той поддержке, которую СССР оказал им во время войны с американцами.

Кроме того, только за последний год товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 38%. Заметно возрос пассажиропоток в обоих направлениях. «Вьетнам стал первым иностранным государством, которое подписало соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС, что и дало толчок развитию товарооборота», – отметил Колотов.

Цветов напомнил, что ранее президенты двух стран договорились к 2020 году довести товарооборот до 10 млрд долларов. «Это довольно сложная задача. Нужно искать товарные позиции, которые увеличили бы товарооборот. Во время сентябрьского визита Нгуен Фу Чонга был подписан очень важный документ о том, что Вьетнам начнет закупать российский сжиженный газ. Это может стать большим увеличением товарооборота. На сегодняшний день это прорывной момент», – считает эксперт.

Отметим, что одним из важнейших направлений российско-вьетнамской торговли является экспорт вооружений. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что еще в конце прошлого десятилетия Вьетнам входил в пятерку импортеров оружия из России (6,3%), имея портфель заказов в 1,88 млрд долларов на 2008–2011 годы, а на следующий четырехлетний период его планировалось увеличить до 3,2 млрд долларов.

Владимир Путин уже направил генсеку компартии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу телеграмму, где передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, правительству и всему народу Вьетнама. «Чан Дай Куанг снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет, многое сделал для укрепления национальной безопасности страны и для отстаивания интересов Вьетнама на мировой арене. Его политическая мудрость и дальновидность, умение вникнуть в суть самых сложных вопросов вызывали самое искреннее уважение», – подчеркнул президент РФ.

Он также высоко оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие российско-вьетнамских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях.

Впрочем, Цветов отметил, что сейчас роль президента скорее церемониальная, он представляет Вьетнам на международной арене, но монополия на власть принадлежит компартии. Так что по влиянию Чан Дай Куанга нельзя сравнивать с Хо Ши Мином.

«Президент не является фигурой, которая определяет принципиальные моменты во внутренней и внешней политике страны. Я бы не сказал, что его уход приведет к резким изменениям в стране. Человек номер один – это генсек ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, который две недели назад был с официальным визитом в России. От его позиции зависит все»,

– подчеркнул собеседник.

В свою очередь Колотов призвал учитывать тот факт, что за рубежом есть силы, которые пытаются вбить клин в отношения между Россией и Вьетнамом. «Эти силы действуют очень быстро, коварно. Подбрасывают через желтую прессу «жареные» новости, с тем чтобы оклеветать политику России в Азии и бросить тень на Вьетнам. В частности, была информационная кампания, посвященная российско-китайским военным учениям в Южно-Китайском море. Якобы там отрабатывают планы захвата вьетнамских островов в Южно-Китайском море. Понятно, что это ложь, но она была вброшена», – отметил Колотов, добавив, что и в российской прессе была серия клеветнических статей про Хо Ши Мина накануне сентябрьского визита Нгуен Фу Чонга.

Однако Колотов уверен, что в России и во Вьетнаме понимают, что высокий уровень доверия – большой капитал, который многого стоит. «Вьетнам – самая дружественная нам страна в Юго-Восточной Азии», – заключил он.