Путин отметил политическую мудрость президента Вьетнама

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу с соболезнованиями в связи с кончиной президента страны Чан Дай Куанга, сообщили в Кремле.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что, по словам Путина, «Чан Дай Куанг снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет, многое сделал для укрепления национальной безопасности страны и для отстаивания интересов Вьетнама на мировой арене».

Путин высоко оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие российско-вьетнамских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях.

Глава государства отметил, что не раз встречался с Чан Дай Куангом. «Его политическая мудрость и дальновидность, умение вникнуть в суть самых сложных вопросов вызывали самое искреннее уважение», – написал Путин.

Российский лидер передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, правительству и всему народу Вьетнама.

Ранее в пятницу стало известно, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года.