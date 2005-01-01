Умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года, сообщают местные СМИ.

Чан Дай Куанг умер в 10.05 утра (6.05 мск) 21 сентября в госпитале, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Как заявил начальник центрального управления охраны здоровья минздрава Вьетнама Нгуен Квок Чиеу, президент умер после тяжелой болезни. Его лечением «занимались местные и зарубежные специалисты».

Государственное новостное агентство VNA приводит краткие биографические данные президента Чан Дай Куанга. Он родился в 1956 году в коммуне Куанг Тхиен (районе Ким Сон провинции Ниньбинь). Окончил центральное училище народной полиции и колледж иностранных языков МВД Вьетнама (позднее преобразованное в министерство общественной безопасности), работал на различных должностях в полиции.

С 2006-го по 2011-й занимал пост замминистра общественной безопасности, с августа 2011-го по март 2016-го был министром общественной безопасности.

В апреле 2016 года избран президентом Социалистической Республики Вьетнам, параллельно стал председателем совета национальной обороны и безопасности, главой центрального руководящего комитета по делам горных районов и руководителем центрального комитета по судебной реформе.

Кроме того Чан Дай Куанг был депутатом нацсобрания (местного парламента) XIII и XIV созывов, членом ЦК компартии Вьетнама и членом политбюро ЦК компартии Вьетнама.