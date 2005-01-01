Причиной смерти президента Вьетнама оказалась редкая болезнь

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от редкого вирусного заболевания, от которого нет лекарства, сообщил глава центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу.

Президент Вьетнама узнал о том, что болен «редким и опасным вирусным заболеванием, от которого в мире пока не существует лекарства», в 2017 году, передает ТАСС со ссылкой на Нгуена Куок Чиеу.

Он рассказал, что за прошедший год президент шесть раз ездил на лечение в Японию, не считая лечения во Вьетнаме. Несмотря на это, болезнь развивалась.

Напомним, 61-летний Чан Дай Куанг умер в 10.05 утра (6.05 мск) 21 сентября в госпитале.