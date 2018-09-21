Соловьев рассказал о классической спекуляции с Верзиловым

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал публикацию в Euronews о бывшем участнике арт-группы «Война» и продюсере Pussy Riot Петре Верзилове, назвав материал классикой спекуляции.

«Классика спекуляции. Нужные выводы уже есть, и никого не интересует, что на самом деле произошло», – написал он в Twitter, комментируя публикацию Euronews под заголовком «За что «отравили» Петра Верзилова».

Автор в своей статье исходит из «возможного отравления» Верзилова и рассматривает причины и цели «покушения» на активиста Pussy Riot. При этом никаких доказательств якобы имевшего место отравления не приводится.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.

Верзилов был отправлен на лечение в Германию. Немецкие врачи ожидают его полного выздоровления.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем из Верзилова пытаются создать нового Сергея Скрипаля.