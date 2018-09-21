Песков опроверг информацию о непринятых Путиным звонках Асада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения израильских СМИ о том, что глава государства Владимир Путин якобы не принимал звонки главы Сирии Башара Асада после крушения Ил-20.

«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также переадресовал в Минобороны вопрос о том, удовлетворена ли российская сторона материалами Израиля об инциденте, в результате которого сбили российский самолет Ил-20.

«Это нужно спрашивать у военных специалистов», – отметил Песков. По его словам, президент «в курсе всей информации», однако здесь «речь идет о специфических данных». «Поэтому здесь нужно спрашивать у наших коллег в оборонном ведомстве», – добавил Песков.

Вопросы о выводах, которые сделает высшее политическое руководство России в отношении российско-израильских связей после крушения Ил-20, задавать преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь.

«Это преждевременно – задавать такие вопросы. Нужно спрашивать оборонное ведомство», – заключил Песков.

Израильские СМИ заявляли о том, что ситуация с Ил-20 якобы рассердила Путина, и поэтому он не принимал звонки Асада.

В четверг Песков отказался ответить на вопрос, удовлетворены ли в Кремле посланием Асада в связи с инцидентом с Ил-20. Пресс-секретарь лишь сообщил, что «телеграмма получена». Песков также сообщал, что Путин до полудня среды не контактировал с главой Сирии.