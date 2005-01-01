Военную автоинспекцию пересадят на электроциклы «Калашникова»

До конца года Военная автоинспекция (ВАИ) планирует закупить 20 электрических мотоциклов «Калашникова», еще 200 единиц будет приобретено в 2019 году, сообщил начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

«В этом году руководством министерства обороны одобрены предложения по закупке мотоциклов в подразделения военной автомобильной инспекции. Важным условием считается закупка мотоциклов отечественного производства», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что при проработке вопроса было решено обратиться к концерну «Калашников» и его мотоциклам, производящимся на базе «Иж» с запасом хода от 150 км.

«Специально для ВАИ был подготовлен макет будущего мотоцикла для нужд военной автомобильной инспекции с учетом размещения дополнительного оборудования, специальных световых и звуковых сигналов. В этом году мы планируем принять его на снабжение и закупить первые 20 мотоциклов, в следующем, 2019 году еще 200 единиц», – сказал Ивановский.

В июле сообщалось, что концерн «Калашников» передал электромотоциклы и электрокары московской полиции, новейшую технику задействуют во время чемпионата мира по футболу.